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У Тернополі представлять настінний перекидний календар ЗСУ на 2023-й рік

26.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини запрошує 27 грудня о 12 годині відвідати презентацію настінного перекидного календаря ЗСУ на 2023-й рік «Ми приречені на перемогу».

У календарі кожним місяцем пропагуються види і роди військ ЗСУ та силових і волонтерських структур, які відстоюють територіальну цілісність України, пише Тернополяни.

Крім цього, в календарі, окремо зазначені українські історичні та сучасні воєнні перемоги, зокрема здобуті різними військовими формуваннями протягом 2014–2022 років над нашим споконвічним ворогом – московією, військові професії, державні та релігійні свята тощо.

Захід відбудеться у адміністративній будівлі установи “Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини” –  Тернопіль, вулиця Медова, 5.

 

На зображенні може бути: текст

Автор: Роман Васильович

Мітки: музей, Календар

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