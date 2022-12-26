У Тернополі представлять настінний перекидний календар ЗСУ на 2023-й рік

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини запрошує 27 грудня о 12 годині відвідати презентацію настінного перекидного календаря ЗСУ на 2023-й рік «Ми приречені на перемогу».

У календарі кожним місяцем пропагуються види і роди військ ЗСУ та силових і волонтерських структур, які відстоюють територіальну цілісність України, пише Тернополяни.

Крім цього, в календарі, окремо зазначені українські історичні та сучасні воєнні перемоги, зокрема здобуті різними військовими формуваннями протягом 2014–2022 років над нашим споконвічним ворогом – московією, військові професії, державні та релігійні свята тощо.

Захід відбудеться у адміністративній будівлі установи “Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини” – Тернопіль, вулиця Медова, 5.