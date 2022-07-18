У понеділок, 18 липня, у Тернополі помер відомий музикант, учасник гурту “Медобори”, керівник вокально-інструментального ансамблю “Ватрівчани”, учасник муніципального КУ ТМДО “Оркестра Волі” Ігор Вовк.
Про його смерть повідомила донька Любов.
“Відмучився татусьо”, – написала вона у фейсбуці.
Також Любов Вовк повідомила, що панахида за Ігорем Вовком відбудеться 18.07.2022 в м. Тернопіль у каплиці церкви Святого Духа (вул.Тарнавського 2а) о 19.00.
Про час і місце похорону родина повідомить по обіді.