«Бізнес» приносив щомісяця близько 300 тис грн прибутку.

У Тернополі викрили групу з 5 осіб, які виготовляли і продавали психотропи. Їх затримали поліцейські та повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Відомо, що 5 тернополян в орендованій квартирі та гаражі виготовляли амфетамін й солі PVP і продавали їх наркоманам. Такий «бізнес» приносив щомісяця близько 300 тис грн прибутку. Під час чергового виготовлення заборонених речовин у власноруч обладнаних «нарколабораторіях» їх викрили та затримали правоохоронці.

Під час обшуку помешкання «бізнесменів» поліцейські знайшли та вилучили психотропні речовини та обладнання для їх виготовлення.

Наразі злочинцям обирають запобіжні заходи.

Довідка

Відповідно до статті 307 ККУ:

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.