У Тернополі патрульні виявили 31-річного чоловіка, який мав при собі наркотики

У Тернополі, інспектори патрульної поліції виявили 31-річного громадянина, який мав при собі наркотики. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Тернопільської області у фейсбуці.
“Днями, на вул. Леся Курбаса, інспектори патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка, який побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Ми зупинили громадянина для перевірки документів”, — йдеться у повідомленні патрульних.
Спілкуючись з патрульними, чоловік помітно нервував, тож поліцейські провели поверхневу перевірку.
“Як наслідок, у 31-річного громадянина інспектори виявили сліппакет із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Наркотики вилучили та відправили на експертизу”, — йдеться у поліції.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування всіх обставин цієї події