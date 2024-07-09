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У Тернополі патрульні виявили 31-річного чоловіка, який мав при собі наркотики

09.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Теми, Події

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У Тернополі, інспектори патрульної поліції виявили 31-річного громадянина, який мав при собі наркотики. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Тернопільської області у фейсбуці.

“Днями, на вул. Леся Курбаса, інспектори патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка, який побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Ми зупинили громадянина для перевірки документів”, — йдеться у повідомленні патрульних.

Спілкуючись з патрульними, чоловік помітно нервував, тож поліцейські провели поверхневу перевірку.

“Як наслідок, у 31-річного громадянина інспектори виявили сліппакет із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Наркотики вилучили та відправили на експертизу”, — йдеться у поліції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування всіх обставин цієї події

Джерело: Доба

Теги: поліція, наркотики, мертвий чоловік

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