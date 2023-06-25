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У Тернополі оштрафували двох чоловіків, які пили алкоголь в укритті (відео)

25.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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Патрульні нагадують, що перебування у громадських місцях у п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону.

За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Днями, патрульні отримали повідомлення про те, що в одному з мобільних укриттів Тернополя, чоловіки розпивають алкогольні напої.

Охоронці порядку прибули на місце події та виявили 2-х громадян, з явними ознаками сп’яніння, які розпивали алкогольні напої в укритті.

Інспектори припинили правопорушення та склали на громадян відповідні адміністративні матеріали.

“Закликаємо містян не порушувати норм громадського порядку, а якщо ви стали свідками подібних правопорушень — повідомляйте поліцію”, – пишуть патрульні. 

Джерело: Тернополянни

Теги: розпивання алкогольних напоїв

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