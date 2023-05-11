У Тернополі організували патріотичний концерт для переселенців

“Весна переможна”– концерт під такою назвою організували в Тернополі для переселенців, пенсіонерів і школярів. У програмі – театралізовані постановки та патріотичні пісні.

Про це розповіла Суспільному керівниця театру пісні “Оберіг” Ярослава Декалюк.

Долучилася до концерту жителька Миколаєва Юлія Хмельницька. Дівчина підготувала патріотичну композицію. За її словами, спів допомагає відволіктися від пережитого.

“Не хотіла залишати своє рідне місто. Мені було дуже боляче їхати. Але обставини склалися таким чином, що потрібно було рятувати своє життя. Коли ми приїхали в Тернопіль було важко морально, емоційно. Всі ми повернемося обов’язково в наше місто, наше місто буде розквітати, відроджуватися”, – розповіла переселенка.