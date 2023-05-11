У Тернополі організували патріотичний концерт для переселенців

“Весна переможна”– концерт під такою назвою організували в Тернополі для переселенців, пенсіонерів і школярів. У програмі – театралізовані постановки та патріотичні пісні.
Про це розповіла Суспільному керівниця театру пісні “Оберіг” Ярослава Декалюк.
Долучилася до концерту жителька Миколаєва Юлія Хмельницька. Дівчина підготувала патріотичну композицію. За її словами, спів допомагає відволіктися від пережитого.
“Не хотіла залишати своє рідне місто. Мені було дуже боляче їхати. Але обставини склалися таким чином, що потрібно було рятувати своє життя. Коли ми приїхали в Тернопіль було важко морально, емоційно. Всі ми повернемося обов’язково в наше місто, наше місто буде розквітати, відроджуватися”, – розповіла переселенка.
“Сьогодні ми своєю енергетикою, любов’ю, програмою, піснею кажемо: “Боже, дай нам весну, перемогу”, – говорить керівниця театру пісні “Оберіг” Ярослава Декалюк.
Учасник концерту Левко Хоменко розповів:
“Декламуємо поеми Тараса Шевченка, їздимо по громадах. Люди приймають, підіймається дух патріотичний”.
Ольга Драпак – медсестра за фахом. Жінка допомагає пораненим бійцям. Разом з іншими учасниками театру пісні “Оберіг” виконує патріотичні композиції.
“Щодня працюю з нашими пораненими. Зараз мені дуже приємно, що я трохи на роботі. Своїм співом, словом ми наближаємо перемогу. Щиро вірю, що наші хлопці, наші бійці якнайскоріше це нам скажуть. І ми отримаємо таку довгоочікувану перемогу”.
Відвідав концерт житель Маріуполя Володимир Степанов.
“Ці патріотичні пісні, так було зворушливо, аж до сліз. Ми з сином, коли виїхали в Запоріжжя, одразу перейшли на українську мову. Хоча там в Маріуполі ми тільки російською розмовляли. Принципово вирішили перейти на українську мову”.