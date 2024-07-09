У Тернополі організовують тренінги з психологічної підтримки родин військових та осіб з інвалідністю

Громадська організація «Асоціація жінок України» організовує безкоштовні тренінги з психологічної підтримки для родин військових та осіб з інвалідністю за сучасними методиками.

Групові та індивідуальні заняття із психологом допоможуть врівноважити нервову систему, впоратися з емоційними викликам, змінити погляди щодо обставин, світу й інших людей, дозволять навчитися самоконтролю, корегувати свої почуття, тверезо оцінювати реальність.

Заняття проводитиме доцентка Тернопільського національного педагогічного університету, кандидатка психологічних наук, практикуюча психологиня Галина Гончаровська. За її плечима роки навчання, досвід роботи з людьми, знання сучасних методик і тонкощів міжособистісних відносин.

Для заняття будуть підбиратися групи так, щоб люди могли розуміти проблеми один одного і спільно разом із спеціалістом шукати їх розв’язання. Учасники спілкуватимуться, ставатимуть більш відкритими, комунікабельними. Також відбуватимуться й індивідуальні заняття.

Тренінги з психологічної підтримки реальна можливість побачити «світло в кінці тунелю», що не зможуть дати ані друзі, ані родина. Як відомо, душевні проблеми впливають на фізичне здоров’я. Тому заняття із психологом можна порівняти з відвідуванням лікаря. Різниця лише в тому, що психолог лікує душу, а не тіло.

Також під час зустрічі учасники отримають інформацію щодо інших пропозицій, які входять у пакет соціальних послуг, що надаються фахівцями Центру надання соціальних послуг при ГО «Асоціація жінок України».

Усіх охочих запрошуємо на заняття, які відбудуться у четвер, 11 липня, о 15 год. у готелі «Тернопіль» (конференц-зал, 3 поверх).

Попередній запис за телефоном 067 3503459.

Додатково: Тренінги стали можливими завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ».