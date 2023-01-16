У Тернополі оголосили переможців конкурсу «Різдвяне диво»

На Театральному майдані Тернополя вчора, 15 січня, відбувся парад вертепів. Під час заходу було названо і тих, хт переміг у конкурсі «Різдвяне диво».

Зокрема, на конкурс подали 53 роботи, серед яких 17 – стали переможцями. Кращих з кращих особисто нагороджував голова Сергій Надал.

Так, за оригінальність і творчий підхід у представленні християнських традицій українського народу під час конкурсу «Різдвяне диво» подяки та грошові сертифікати отримали:

Номінація «Різдвяна шопка»

І місце – КЗ ТМР «Школа народних ремесел», робота Гуски Афанасії (керівник – Гуска Надія Миронівна);

ІІ місце – ясла-садок №22, колектив гуртка «Умілі рученята» тернопільського закладу дошкільної освіти, (керівник гуртка – Зух Оксана Іванівна);

учні 2 класу Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука (Анастасія Доля, Вероніка Тиха, Анна-Софія Хаєцька. Викладач – Рак Петро Іванович);

ІІІ місце – учні 1-4 класів Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, (викладач – Іщук Юрій Володимирович);

КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», вихованка гуртка «Декоративна композиція» Вероніка Сухомлін, (керівник – Швед Оксана Іванівна);

Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука – Музика Сергій, Анна Крушельницька (викладач Микола Антонович Дмітрух);

Номінація «Вертепна атрибутика»

І місце – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 імені Лесі Українки (Вовчишин Олег Іванович);

ІІ місце – Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука, учениця Чернявська Вікторія (викладач – Світлана Іванівна Бутковська);

КЗ ТМР «Станція юних техніків» Гордій Юрій (керівник – Гордій Наталя Ростиславівна);

ІІІ місце – Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука – Софія Олексів (викладач – Бутковська Світлана Іванівна);

Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола, гурток «Театр мод», викладач Ліля Ігорівна Василенко, студентка Оксана Блащак (керівник – Грицай Оксана);

Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука, учениця Мелимука Мая (викладач – Білан Наталія Юріївна);

Номінація «Ялинкова прикраса»

І місце – КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва, вихованці гуртка «Колаж» та «Диво-вовна»;

ІІ місце – початкова школа №2 (вчителі початкових класів Світлана Василівна Козак та Оксана Петрівна Бучинська);

ученицю навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступенів–медичний ліцей №15 імені Лесі Українки, Дущак Вікторія, (керівник – Редиленко Людмила Львівна);

ІІІ місце – КЗ ТМР «Станція юних техніків», Зайцева Ірина (керівник – Семенець Тетяна Степанівна);

КЗ ТМР «Станція юних техніків», вихованка гуртка Банак Катерина, (керівник – Юськів Оксана Василівна).

За утвердження християнських традицій, відродження духовних цінностей Українського народу й оригінальне представлення Різдвяної шопки подякою міського голови та грошовим сертифікатом нагороджено Церкву святого Апостола Петра УГКЦ (отець Мойсей Левко) та парафіяльну спільноту храму. А за організацію різдвяної виставки в Українському Домі – Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.