У Тернополі оголосили переможців конкурсу «Різдвяне диво»

Зокрема, на конкурс подали 53 роботи, серед яких 17 – стали переможцями. Кращих з кращих особисто нагороджував голова Сергій Надал.
Так, за оригінальність і творчий підхід у представленні християнських традицій українського народу під час конкурсу «Різдвяне диво» подяки та грошові сертифікати отримали:
Номінація «Різдвяна шопка»
І місце – КЗ ТМР «Школа народних ремесел», робота Гуски Афанасії (керівник – Гуска Надія Миронівна);
ІІ місце – ясла-садок №22, колектив гуртка «Умілі рученята» тернопільського закладу дошкільної освіти, (керівник гуртка – Зух Оксана Іванівна);
учні 2 класу Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука (Анастасія Доля, Вероніка Тиха, Анна-Софія Хаєцька. Викладач – Рак Петро Іванович);
ІІІ місце – учні 1-4 класів Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, (викладач – Іщук Юрій Володимирович);
КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», вихованка гуртка «Декоративна композиція» Вероніка Сухомлін, (керівник – Швед Оксана Іванівна);
Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука – Музика Сергій, Анна Крушельницька (викладач Микола Антонович Дмітрух);
Номінація «Вертепна атрибутика»
І місце – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 імені Лесі Українки (Вовчишин Олег Іванович);
ІІ місце – Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука, учениця Чернявська Вікторія (викладач – Світлана Іванівна Бутковська);
КЗ ТМР «Станція юних техніків» Гордій Юрій (керівник – Гордій Наталя Ростиславівна);
ІІІ місце – Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука – Софія Олексів (викладач – Бутковська Світлана Іванівна);
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола, гурток «Театр мод», викладач Ліля Ігорівна Василенко, студентка Оксана Блащак (керівник – Грицай Оксана);
Тернопільська художня школа ім. Михайла Бойчука, учениця Мелимука Мая (викладач – Білан Наталія Юріївна);
Номінація «Ялинкова прикраса»
І місце – КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва, вихованці гуртка «Колаж» та «Диво-вовна»;
ІІ місце – початкова школа №2 (вчителі початкових класів Світлана Василівна Козак та Оксана Петрівна Бучинська);
ученицю навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступенів–медичний ліцей №15 імені Лесі Українки, Дущак Вікторія, (керівник – Редиленко Людмила Львівна);
ІІІ місце – КЗ ТМР «Станція юних техніків», Зайцева Ірина (керівник – Семенець Тетяна Степанівна);
КЗ ТМР «Станція юних техніків», вихованка гуртка Банак Катерина, (керівник – Юськів Оксана Василівна).
За утвердження християнських традицій, відродження духовних цінностей Українського народу й оригінальне представлення Різдвяної шопки подякою міського голови та грошовим сертифікатом нагороджено Церкву святого Апостола Петра УГКЦ (отець Мойсей Левко) та парафіяльну спільноту храму. А за організацію різдвяної виставки в Українському Домі – Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.