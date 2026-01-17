У Тернополі наркозалежні обкрадали водомати

У Тернополі правоохоронці затримали осіб, причетних до крадіжок із водоматів. Із заявами до поліції почали звертатися власники водоматів ще наприкінці 2025 року. За їхніми словами, невідомі особи пошкоджували водомати та викрадали гроші.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до злочинів – це раніше судимі за майнові злочини, наркозалежні 20-ти та 24-річний мешканці Тернопільського району. Зловмисники за допомогою металевих предметів виламували купюроприймачі, розбивали їх та забирали готівку.

Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить близько 40 тисяч гривень.

Зловмисники у скоєному зізналися. Вирішується питання про оголошення їм підозри.