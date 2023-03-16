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У Тернополі наркоторговець під час затримання накинувся з ножем на поліціянтів

16.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Незаконний збут психотропних речовин серед споживачів наркотиків на території Тернополя інкримінують оперативники управління боротьби з наркозлочинністю чотирьом жителям обласного центру.

За словами начальника УБН в Тернопільській області Михайла Димиди, організував незаконні заробітки раніше судимий за ДТП зі смертельними наслідками та розповсюдження наркотиків 39-річний житель обласного центру.

Згодом до “прибуткової справи” залучив співмешканку, її подругу та товариша.

Усі вони розповсюджували психотропні речовини та прекурсори. Клієнтами групи були лише перевірені особи. Товар передавали з рук в руки.

Впродовж кількох місяців слідчі спільно з працівниками карного розшуку та відділу кримінального аналізу документували діяльність групи.

У ході обшуків, проведених у помешканнях підозрюваних, працівники поліції виявили та вилучили 160 грамів психотропної речовини «Альфа-PVP», близько 250 грамів «канабісу», ваги, 30 мобільних телефонів й понад 200 тисяч гривень.

Під час спецоперації, проведеної бійцями спецпідрозділу РПОП та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, організатор намагався втекти та напав на правоохоронців з ножем. Його затримали.

Тернополянину оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 307 ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про оголошення підозри й згідно зі статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

За кілька днів затримали оперативники ще одного зі спільників. У нього, окрім наркотиків та грошей, знайшли ще 2 предмети, схожих на пістолети. Їх передали на експертизу.

Працівники поліції встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію Тернополя.

Джерело: За Збручем

Теги: наркотики, кримінал, затримали наркоторговця

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