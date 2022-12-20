У Тернополі на «Ялинку Перемоги» завітав Святий Миколай

Символічна «Ялинка Перемоги» прикрашатиме цієї зими приміщення Головного управління ДПС у Тернопільській області. Частину іграшок на неї зробили власноруч діти працівників обласної податкової.

Патріотичні сердечка, ангелики, кульки – діти й справді постаралися, за що отримали подарунки. Для малечі організували чарівне свято – до них завітав справжній Святий Миколай!

Він не залишив без уваги нікого – тим діткам, які не змогли прийти на дійство, він передав подарунки через родичів.

Завітали на свято й в.о. начальника ГУ ДПС в області Руслан Цвігун та заступниця начальника ГУ ДПС в області Марія Мельник. Вони також долучилися до вітань, і відзначили, які наші діти талановиті та, які чудові патріотичні іграшки у них вийшли.