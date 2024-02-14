У Тернополі на пішохідному водій збив велосипед-візочок з дворічною дитиною і втік

На пішохідному переході в Тернополі на проспекті Злуки водій автомобіля збив велосипед-візочок з дворічною дитиною і після цього втік. Аварія трапилася 13 лютого близько 19:00. Батьки разом із дитиною переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, встановила марку автомобіля. Це – “Hyundai i30”. Її оперативники знайшли в дворі одного із будинків. Наразі поліцейські опрацьовують камери відеоспостережень і з’ясовують особу водія-втікача та його місцеперебування.

Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до частини 1 статті 286 ККУ.