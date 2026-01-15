15.01.2026 13:53

У Тернополі на пішохідному переході збили жінку 

15.01.2026

Вишнева Галина

56

Кримінал, Новини, Головне, Головне в номер

Повідомлення про травмовану 70-річну тернополянку надійшло на спецлінію поліції 14 січня близько 8:08 від лікаря екстреної медичної допомоги. Травми жінка отримала в дорожньо-транспортній пригоді.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись майданом Волі в напрямку вулиці Замкова, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували” йдеться у дописі поліції. 

Кермувальник, попередньо, тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

