У Тернополі медики швидкої “витягли з того світу” 68-річного чоловіка

Бригада у складі лікаря Шильман Олени, фельдшера Кривокульського Володимира та водія Андрушківа Володимира прибули на виклик сусідів до самотнього 68-річного чоловіка, який був без свідомості та мав деякі ознаки інсульту.
На місці з’ясувалося, що хворий перебуває у критичному стані, свідченням чого була сильна задишка, відсутність реакції на подразники, синюшний колір шкіри.
Частота серцевих скорочень наближалась до показника 250-280 ударів за хвилину, а це є прямою загрозою зупинки кровообігу.
У медиків в таких ситуаціях є не більше однієї-двох хвилин, щоб зорієнтуватися та виробити правильний порядок дій.
“Так як така частота скорочень не могла забезпечити життя, то була здійснена премедикація і використаний дефібрилятор, який після першого разу не допоміг, але після другого розряду знизив частоту ударів до стабільного рівня. Синюшність у чоловіка зникла, повернувся природній колір обличчя. Його доставили до лікарні, де у відділенні кардіології він поступово прийшов до тями”, – відзначили медики.