23.02.2023 23:32

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У Тернополі медики швидкої “витягли з того світу” 68-річного чоловіка

23.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я

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Вкотре медикам тернопільської служби екстреної (швидкої) медичної допомоги вдалося врятувати пацієнта у критичному стані.

Бригада у складі лікаря Шильман Олени, фельдшера Кривокульського Володимира та водія Андрушківа Володимира прибули на виклик сусідів до самотнього 68-річного чоловіка, який був без свідомості та мав деякі ознаки інсульту.

На місці з’ясувалося, що хворий перебуває у критичному стані, свідченням чого була сильна задишка, відсутність реакції на подразники, синюшний колір шкіри.

Частота серцевих скорочень наближалась до показника 250-280 ударів за хвилину, а це є прямою загрозою зупинки кровообігу.

У медиків в таких ситуаціях є не більше однієї-двох хвилин, щоб зорієнтуватися та виробити правильний порядок дій.

“Так як така частота скорочень не могла забезпечити життя, то була здійснена премедикація і використаний дефібрилятор, який після першого разу не допоміг, але після другого розряду знизив частоту ударів до стабільного рівня. Синюшність у чоловіка зникла, повернувся природній колір обличчя. Його доставили до лікарні, де у відділенні кардіології він поступово прийшов до тями”, – відзначили медики. 

На зображенні може бути: 3 людини, люди стоять та на відкритому повітрі

Джерело: Тернополянни

Теги: медична допомога

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