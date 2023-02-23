У Тернополі медики швидкої “витягли з того світу” 68-річного чоловіка

Бригада у складі лікаря Шильман Олени, фельдшера Кривокульського Володимира та водія Андрушківа Володимира прибули на виклик сусідів до самотнього 68-річного чоловіка, який був без свідомості та мав деякі ознаки інсульту.

На місці з’ясувалося, що хворий перебуває у критичному стані, свідченням чого була сильна задишка, відсутність реакції на подразники, синюшний колір шкіри.

Частота серцевих скорочень наближалась до показника 250-280 ударів за хвилину, а це є прямою загрозою зупинки кровообігу.

У медиків в таких ситуаціях є не більше однієї-двох хвилин, щоб зорієнтуватися та виробити правильний порядок дій.