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У Тернополі хаскі патрулює місто разом з господарем-поліцейським

29.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Тернопільський поліцейський Ростислав Лукашенко патрулює місто разом зі своїм собакою. Пес Хан – породи хаскі. Він не є службовою собакою, але щодня йде на роботу з господарем.

Ростислав Лукашенко – працівник карного розшуку. Він каже, собака роботі не заважає, а навпаки, допомагає. За словами поліцейського, із собакою вони майже нерозлучні.

“Треба з ним погуляти, я беру його з собою в патруль. Я заходжу в міське управління поліції, а Ханчик сідає собі на стовпчика і чекає мене, поки я не вийду. З місця не рухається”.

Ростислав став господарем Хана, коли собаці було 6 місяців. Тоді перший господар віддав хаскі, бо мусів переїхати на роботу в інше місто.

Хаскі Хан зі своїм господарем
Хаскі Хан зі своїм господарем. Фото: Нацполіція Тернопільщини

В Інстаграмі є сторінка Хана.

“Завести Інстаграм-сторінку для Хана мені порадили мої друзі. Я познайомив їх з Ханом, він їм дуже сподобався. І друзі кажуть: “А чого ж у нього нема профілю в Інстаграмі? Зараз у всіх модних псів є такі акаунти”.

Сторінка хаскі Хана в Інстаграмі
Сторінка хаскі Хана в Інстаграмі. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Чотирилапий помічник поліцейського привертає увагу жителів міста, – каже поліцейська Діана Лехкун.

“Діти і дорослі підходять до собаки, гладять його, це приємно спостерігати”.

Джерело: Суспільне

Теги: поліція, хаскі Хан

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