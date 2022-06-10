У зв’язку з технологічною необхідністю і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 01:00 год 21 червня до 23:00 год 22 червня буде тимчасово припинено водопостачання мікрорайонів «Сонячний», «Аляска», «Північний», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів «Новий світ» і «Старий парк» (однак на вулицях Клінічна, Михайла Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), просп. Злуки, 1-25 (непарний бік).

Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях: Бродівська, Лук’яновича, Андрія Малишка, Омеляна Польового, Оболоня, Софії Стадникової, Чернівецька, тобто, може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж-щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж.

Рекомендуємо тернополянам завчасно зробити необхідні запаси води, оскільки, через інтенсивне використання водомереж великою кількістю споживачів, якість води у пізні години 20 червня може погіршитись. Після завершення робіт впродовж дня 23 червня воду перед вживанням необхідно прокип’ятити.