У Тернополі для нацгвардійців передали спецтранспорт

Національна гвардія України в Тернополі отримала автобус VOLVO 8700. Транспортний засіб використовуватимуть для перевезення військових до місць проходження служби. Автобус має необхідне технічне оснащення для регулярних поїздок.

“Національна гвардія виконує важливі завдання із захисту територіальної цілісності держави, тому якісний транспорт – необхідна складова їхньої роботи,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Інформація про передачу автобуса внесена до Реєстру переданої допомоги від Тернопільської міської ради. Ознайомитися з документацією можна в розділі “Е-сервіси” на офіційному веб-порталі міської ради.

Новина від пресслужби