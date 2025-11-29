29.11.2025 15:14

У Тернополі для дітей відкрилася виставка «Барвисте диво народного мистецтва»

29.11.2025

Галина Кіт

Новини

У Тернопільській міській бібліотеці-філії №5 для дітей відкрилася виставка «Барвисте диво народного мистецтва», присвячена Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва.

На експозиції представлено понад 50 ляльок-мотанок громадської організації «Школа борщівської народної сорочки».

Серед експонатів – справжні витвори народного мистецтва: ігрова іграшка «Долонька щастя», ляльки у народному стилі – східно-подільська, гуцулка, колядники, дід і баба, а також інші вироби, створені у техніці славетної борщівської вишивки.

Авторки робіт – талановиті українські майстрині народних художніх промислів та художньої вишивки: Марія Стухляк, Галина Переймибіда, Надія Мороз, Олександра Ситник, Вікторія Кривоніс, Наталя Грицишин, Галина Хартоняк і Тетяна Яциковська.

