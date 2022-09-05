Сувеніри та солодощі продають двоє хлопців у Тернополі, щоб допомогти Збройним Силам України. Діти пропонують купити у них гіпсові фігурки та печиво, а гроші передають для потреб військових.

Тернополяни Данило та Андрій взялися до волонтерської справи. Батько Данила служить у 44 артилерійській бригаді. Тож хлопчик вирішив разом з другом зібрати кошти для війська. Малечі допомагають їхні мами.

“Тато воює, а мені теж хочеться бути корисним. Продаємо різні гіпсові фігурки, які можуть стати хорошим сувеніром, подарунком. А також у нас тут різні дуже смачні солодощі. Наші мами допомогли нам приготувати їх. Покупців багато. Вже трохи зібрали. Усе передамо військовим бригади”.