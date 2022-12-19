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У Тернополі депутати прийняли Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2023-2024 роки

19.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Економіка

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З метою реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні, створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу, 19 грудня на позачерговій сесії міської  затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва  на 2023 – 2024 роки.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Програма спрямована на забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва в умовах воєнного стану, стимулювання його розвитку, створення сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців тощо задля покращення розвитку малого та середнього підприємництва.

Задля досягнення мети передбачається виконання наступних заходів:

  • розширення переліку електронних послуг;
  • сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою;
  • вдосконалення механізмів фінансової підтримки суб’єктів підприємництва, в тому числі релокованих підприємств;
  • посилення ринкових позицій та підтримка місцевих виробників;
  • сприяння інтеграції малого і середнього підприємництва в контексті євроінтеграційних процесів;
  • активізація самозайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць .

Програма виконується в один етап протягом 2023–2024 років. З нею можна ознайомитися на сайті міської ради у розділі «Сесія/Рішення сесії».

Автор: Роман Васильович

Мітки: Тернопільська міська рада, програма розвитку

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