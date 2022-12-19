У Тернополі депутати прийняли Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2023-2024 роки

З метою реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні, створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу, 19 грудня на позачерговій сесії міської затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2023 – 2024 роки.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.
Програма спрямована на забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва в умовах воєнного стану, стимулювання його розвитку, створення сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань підприємців тощо задля покращення розвитку малого та середнього підприємництва.
Задля досягнення мети передбачається виконання наступних заходів:
Програма виконується в один етап протягом 2023–2024 років. З нею можна ознайомитися на сайті міської ради у розділі «Сесія/Рішення сесії».