У Тернополі демонтують літній майданчик біля закладу ресторанного господарства, що на території парку Сопільче

Тернополі демонтують літній майданчик біля закладу ресторанного господарства, що на території парку Сопільче.

26 липня виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування.

Зокрема, передбачено невідкладно організувати та провести роботи з демонтажу конструкцій літнього майданчика влаштованого без дозвільних документів біля закладу ресторанного господарства «Центральний парк», що на території парку Сопільче.

Рішення прийняте, враховуючи звернення управління муніципальної інспекції та керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельним кодексом України.

Окрім того, постійно діюча робоча група повідомить фізичну особу-підприємця про можливість самостійного демонтажу вказаного об’єкту, або ж роботи будуть проведені робочою групою з питань проведення демонтажів.