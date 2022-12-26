У Тернополі будинки, які підключені до електроліній критичної інфраструктури, знеструмлюватимуть вручну – обленерго

Ситуація в енергетичній системі на Тернопільщині стабільна, але є дефіцит потужностей.

Про це Суспільному повідомив головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго” Степан Бартків.

“Звісно, щодо потреб, які би нас задовільняли, то вони складають всього 50%. Такий стан зумовлений дефіцитом потужностей. Хоча у нашій області електричні мережі справні, немає жодного пошкодженого елемента і через свої мережі ми могли б задовільнити потреби усіх споживачів, проте не можемо, через її дефіцит нам не виділяють необхідної кількості електроенергії”, – каже Степан Бартків.

Скарги населення на несправедливі відключення світла Степан Бартків пояснює тим, що деякі житлові будинки живляться від ліній, до яких під’єднані також об’єкти критичної інфраструктури.

“Ми не маємо можливості їх від’єднати й живити окремою лінією. Тобто чи лікарню, чи водоканалізаційну та насосну станції, об’єкт водоканалу, станцію зв’язку. На тих лініях ще є населення, але ми не можемо їх вимикати. І тоді інші це бачить і запитують, чому там є, а в нас немає?”.

За словами Степана Бартківа, енергетики працюють над вдосконаленням процесу.

“Ми вдосконалюємося, хочемо передати на ОСББ, щоб їхні енергетики вимикали окремо будинки, які на одній лінії із об’єктами критичної інфраструктури. Ми плануємо вручну вимикати ті будинки. У нас вивільняться потужності, які ми зможемо розподілити між населенням та чергувати це. Якщо ми не вкладаємося у планові вимкнення, то ми не вкладаємося у ліміт, який нам доведений. І ми повинні самі застосовувати екстрені заходи для входження в ліміт, тобто вимкнення. Керівник обленерго має право застосувати аварійні графіки вимкнення самостійно. Такі вимкнення відбуваються до стабілізації об’єднаної енергосистеми”.

За словами головного інженера “Тернопільобленерго”, енергетики роблять усе можливе, щоб у період зимових свят не було відключень світла.

“Працюємо над тим, щоб між усіма рівномірно розподілити подачу світла. Деколи це не вдається, але це не наша провина, враховуючи те, що ми працюємо з технікою, яка теж може вийти з ладу. Тому інколи відключення відбуваються не зовсім планово та рівномірно. Але віримо, що завдяки професіоналізмові та патріотизму наших людей Україна витримає енергетичну кризу, спричинену агресією Росії”,- розповів Суспільному Степан Бартків.

Чому в області зникає світло, якщо об’єкти інфраструктури зруйновано в сусідніх областях? Чи вистачить нам електрики взимку? Чи загрожує повний блекаут? Відповіді на ці запитання у цьому випуску.