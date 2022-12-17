У Тернополі біля Кооперативного коледжу горіла крамниця «Урожай»

Рятувальники підтвердили інформацію. Наразі пожежу погасили. На місці працює пожежний загін.

Зараз ліквідовують пожежу в магазині “Урожай” — на зупинці “Кооперативний коледж”, що на вул. Руській, — повідомив редакцію читач «20 хвилин».

В головному управління ДСНС в Тернопільській області інформацію про пожежу підтвердили.

Зараз пожежники працюють на місці, — підтвердили у прес-службі головного управління ДСНС в Тернопільській області. — Займання й справді було, наразі пожежу ліквідовано. Коли розбирали дах, виявили, що зайнялось саме там. Площа пожежі — близько 5 кв. м. Причину встановлюємо.

Як запевнили рятувальники, люди, на щастя, не постраждали. Суму збитків і причину пожежі встановлюють.