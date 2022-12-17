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У Тернополі біля Кооперативного коледжу горіла крамниця «Урожай»

17.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Рятувальники підтвердили інформацію. Наразі пожежу погасили. На місці працює пожежний загін.

Зараз ліквідовують пожежу в магазині “Урожай” — на зупинці “Кооперативний коледж”, що на вул. Руській, — повідомив редакцію читач «20 хвилин».

В головному управління ДСНС в Тернопільській області інформацію про пожежу підтвердили.

Зараз пожежники працюють на місці, — підтвердили у прес-службі головного управління ДСНС в Тернопільській області. — Займання й справді було, наразі пожежу ліквідовано. Коли розбирали дах, виявили, що зайнялось саме там. Площа пожежі — близько 5 кв. м. Причину встановлюємо.

Як запевнили рятувальники, люди, на щастя, не постраждали. Суму збитків і причину пожежі встановлюють.

Автор: Роман Васильович

Мітки: пожежа

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