У Тернополі 33-річний хуліган пошкодив 8 автомобілів припаркованих біля будинку (ВІДЕО)

У Тернополі чоловік, який був одягнений у військову форму, наніс пошкодження ножем семи автомобілям. Автівки були припарковані у дворі будинку, що на вулиці Злуки, 5А.

Про кримінальну подію, яка трапилась на масиві «Сонячний», у редакцію “20 хвилин” повідомила тернополянка Ольга.

Вона надіслала відео з одного із місцевих Інстаграм-пабліків, яке опублікували 10 липня. На короткому ролику видно, як чоловік у військовій формі рухається тротуаром та нівечить ножем перші кілька припаркованих поруч автівок. Жінка з перших уст розповіла більше подробиць ситуації.

Якби приїхала раніше, її авто теж би прорізали

Пані Ольга мешкає у під’їзді, поблизу якого і трапився інцидент. Це відбулось 10 липня приблизно о 16 годині, додає вона. Жінка повернулась додому і побачила у дворі багато поліцейських. Спершу вона пройшла повз і не звернула увагу. Згодом вийшла, аби перепитати у сусідів, що сталось.

“Як виявилося, чоловік у військовій формі, вочевидь, напідпитку, попрорізав ножем машини, які стояли на парковці. Не колеса, а саме капоти, багажники… Він просто собі йшов, і автомобілі, які стояли там – понівечив. Я відразу почала обдивлятись свою автівку, бо завжди припарковую її саме на тому місці. Але, на щастя, «запізнилась» і все сталось перед тим, як я приїхала”, – каже вона.

За словами тернополянки, невідомого того ж дня почали розшукувати. За даними поліції, попередньо всього чоловік пошкодив 7 автівок.

“Якщо ви впізнали дану особу, або знаєте його місце перебування, телефонуйте на «102»”, – оголосили розшук на сторінці ГУНП у Тернопільській області.

“У пошуку зловмисника допомогли записи на камерах відеоспостереження, які встановлені на під’їздах. Бо спершу ніхто цього чоловіка не міг упізнати. Але вже 11 липня його зловили – у продуктовому магазині неподалік. Наскільки я знаю, ведеться слідство і він не хоче визнавати провину та оплачувати ремонт машин. А пошкоджені автівки – належать моїм сусідам та мешканцям будинку”, – обурюється Ольга.

Загрожує обмеження волі до 5 років

За словами речника ГУНП у Тернопільській області Сергія Крети, дана кримінальна подія дійсно трапилась 10 липня. А підозрюваного, який пошкодив автомобілі, затримали 11 липня.

12 липня об 11:25 на офіційному сайті поліції з’явились деталі у справі зловмисника. Правоохоронці підозрюють у вчиненні хуліганських дій 33-річного тернополянина.

Зловмисник серед білого дня у дворі одного з будинків на проспекті Злуки в обласному центрі пошкодив вісім автівок.

“До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із повідомленням про те, що у дворі однієї багатоповерхівки, що на проспекті Злуки, якийсь чоловік пошкодив її автомобіль. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник з допомогою предмета, схожого на ніж, пошкодив вісім автівок, що були припарковані поруч. З опису очевидців та з допомогою відео з камер спостереження поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за хуліганські дії житель обласного центру”, – йдеться у новині.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу. За хуліганські дії тернополянину загрожує обмеження волі на термін до п’яти років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри, пише відділ комунікації поліції.