23.02.2023 10:50

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі 17-річний “мажор” на AUDI скоїв ДТП

23.02.2023

Роман Васильович

103

Кримінал, Новини

Поширити:

Вчора на спецлінію “102” надійшло повідомленням про ДТП без травмованих на вулиці Романа Купчинського. Заявниця розповіла, що водій автомобіля Audi здійснив зіткнення з її автівкою Peugeot та поїхав з місця пригоди.

Патрульні негайно прибули на місце події, склали схему ДТП та розпочали пошуки учасника автопригоди, який залишив місце події. Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП оперативно відшукали автомобіль, встановили дані власника автівки та з’ясували всі обставини події.

Як виявилося, за кермом автомобіля Audi перебував 17-річний юнак, який без дозволу батьків взяв ключі від автівки та поїхав по особистих справах. Зрозумівши, що він скоїв автопригоду, хлопець поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Його особу встановили та разом з батьками запросили до управління патрульної поліції, де склали всі необхідні адмінматеріали.

Джерело: За Збручем

Теги: ДТП

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах