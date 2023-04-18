У тернопільських біатлоністів – вагомі здобутки

У Тернопільській обласній раді вшанували спортсменів-біатлоністів, які упродовж сезону 2022/2023 р. здобували нагороди на престижних міжнародних змаганнях та кували перемоги на чемпіонатах України.

На зустрічі із спортсменами були присутні голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА Андрій Човган, директор ТО ШВСМ Олег Любінський, президент ГО «Тернопільська регіональна федерація біатлону» Юрій Ханін, в.о. директора ТО ДЮСШ з біатлону Олександр Степанюк, тренери, батьки, громадськість.

Загалом змагальний сезон тернопільські біатлоністи завершили успішно. Спортсменам вдалося здобути медалі на міжнародних та національних стартах. Так, Дмитро Грущак на Всесвітній Універсіаді в Лейк-Плесіді (США) виборов срібну нагороду в гонці переслідуванні на 12,5 км, Антон Дудченко на чемпіонаті Європи в Ленцерхайде (Швейцарія) в індивідуальній гонці на 20 км фінішував другим зі 113-ти учасників гонки. Після перенесеної операції на коліні, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний відновився та у Кубку IBU в австрійському Обертіласі у спринтерській гонці на 10 км виборов бронзову нагороду, на цій же дистанції був п’ятим на чемпіонаті світу з біатлону в Обергофі (Німеччина). У Віталія Мандзина дві нагороди за участь у міжнародних змаганнях юніорів. У чемпіонаті Європи з біатлону в місті Мадона (Латвія) команда України, у складі якої виступав Віталій, у змішаній естафеті виборола бронзові нагороди; на етапі юніорського Кубка IBU команда України, також з Віталієм у складі, в класичній естафетній гонці 4х7,5 км здобула срібні нагороди. Змагання проходили в естонському місті Хаанья. У цьому сезоні спортсмени Тернопільщини на чемпіонатах України вибороли 30 медалей, зокрема 11 золотих, 11 срібних та 8 бронзових нагород. Чемпіонами України ставали: серед дорослих – Дмитро Підручний, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, серед юніорів – Тетяна Тарасюк, серед юнаків і дівчат до 18 років – Тетяна Тарасюк, Тарас Тарасюк, Костянтин Марценюк та Максим Підручний, також протягом сезону не одноразово підіймались на найвищі сходинки п’єдесталу: Віталій Мандзин, Дмитро Грущак, Ірина Тарасюк, Іванна Драбик, Олена Доценко та Анастасія Змарко.

Почесними грамотами обласної ради нагородили Дмитра Грущака та Віталія Мандзина, грамотами відзначили Ірину Тарасюк та Тарас Лесюка, цінні призи вручили Антону Дудченку та Тетяні Тарасюк. Дмитро Підручний був удостоєний почесної відзнаки голови Тернопільської обласної ради нагрудним знаком «За заслуги перед Тернопільщиною та Україною». Досягнення спортсменів відзначені грамотами та цінними призами Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА, Тернопільської обласної ШВСМ та Федерації біатлону Тернопільщини.