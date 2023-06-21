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У тернопільської “Ниви” – новий головний тренер

21.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Спорт

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Футбольний клуб “Нива” Тернопіль вдруге очолить Василь Малик.

Про це повідомляє видання Sport.ua.

Посада звільнилася, оскільки виконувач обов’язків головного тренера Сергій Атласюк поповнив тренерський штаб львівських “Карпат”.

Василь Mалик керував “Нивою” в сезоні 2019/20. Останнім часом він тренував дрогобицьку “Галичину”, яка  виступає в першості Львівської області. А допомагатимуть йому в Тернополі Олександр Стахів та В’ячеслав Котляр, який відповідатиме за підготовку воротарів.

Вакантною у ФК поки що залишається посада спортивного директора: Сергій Задорожний залишив клуб, він вирішивши зосередитися на агентській діяльності.

Теги: Василь Малик, Нива Тернопіль

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