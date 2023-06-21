У тернопільської “Ниви” – новий головний тренер

Про це повідомляє видання Sport.ua.

Посада звільнилася, оскільки виконувач обов’язків головного тренера Сергій Атласюк поповнив тренерський штаб львівських “Карпат”.

Василь Mалик керував “Нивою” в сезоні 2019/20. Останнім часом він тренував дрогобицьку “Галичину”, яка виступає в першості Львівської області. А допомагатимуть йому в Тернополі Олександр Стахів та В’ячеслав Котляр, який відповідатиме за підготовку воротарів.

Вакантною у ФК поки що залишається посада спортивного директора: Сергій Задорожний залишив клуб, він вирішивши зосередитися на агентській діяльності.