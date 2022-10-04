Депутата Нараївської територіальної громади (колишнього Бережанського району) не встало вчора, 3 жовтня. Йому було 56 років.

Андрій Шаламай працював на посаді заступника директора Тернопільського обласного комунального лісогосподарського підприємства “Тернопільоблагроліс”. Для колег та друзів він назавжди залишиться в пам’яті людиною, яка готова прийти на поміч у будь-яку хвилину. Його поважали та любили за доброту, щирість та відповідальність.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Романовича… Світла пам’ять…