Тернопільська районна рада проголосувала за звернення щодо дерусифікації та деколонізації топонімів на честь країни агресора та тоталітарного минулого СРСР.

Сьогодні, 2 вересня, відбулася одинадцята сесія Тернопільської районної ради восьмого скликання. 31 депутат проголосував за звернення щодо дерусифікації та деколонізації топонімів на честь країни агресора та тоталітарного минулого СРСР.

Про це повідомляє Тернопільська районна рада.

Радянське і російське пропонують змінити на українське або європейське чи загальносвітове

Дане звернення направлять сільським, селищним та міським радам Тернопільського району.

— Наш край, як одна з найбільш патріотичних та свідомих може і повинен показати приклад та повністю дерусифікуватися. Для цього пропонуємо невідкладно змінити комуністичні, радянські та російські назви на відповідні українські або такі що несуть європейський та загальносвітовий культурний та гуманістичний контекст, — йдеться у тексті Звернення.

Які критерії пропонують застосовувати депутати

Групи назв, які потребують заміни

1. Всі, без винятку, військові діячі царської Росії та їх військові операції, у тому числі адмірали флотів — Нахімов і т.д., генерали — Суворов, Кутузов, Багратіон, льотчики — Нестеров та на честь битв — Бородінська, Цусімська і т.д.

2. Військові діячі, командири та рядові та всіх типів військ СРСР — Рокосовський, Тимошенко, Ватутін, Ковпак, Марінеско і т.д, у тому числі командири та рядові учасники операцій зі «звільнення» населених пунктів, оскільки вони є елементом пропаганди, а достовірність їх дій часто сумнівна або вигадана.

3. Назви на честь царської родини Російської Імперії, міністрів, чиновників так і революціонерів чи повстанців в тому числі Катерини Другої, Елизавети, Потьомкіна, Єрмака, Хабарова, Пугачова, Разіна, Чернишевського, Декабристів і т.д.

4. На честь топонімів, міст, місцевостей, що знаходяться на території країни-агресора: Уральська, Усурійська, Волгоградська, Сибірська, Донська, Краснодарська.

5. На честь діячів культури Російської Імперії з сфер літератури, живопису, музики: Пушкіна, Лермонтова, Толстого, Достоєвського, Глінки, Мусорського, Чайковського, Чехова, Римського-Корсакова, Васнєцова, Левітана і т.д.

6. На честь титульних діячів культури СРСР з сфер літератури, живопису, музики: Гайдар, Маяковський, Бунін, Горький, Єсенін, Шостакович, Ахматова.

7. На честь титульних діячів науки Російської Імперії та СРСР: Ломоносова, Попова, Мендєлєєва, за винятком тих, що мають українське походження Кибальчич, Патон, Вернадський, Корольов, Кондратюк.

8. На честь титульних селебріті Російської Імперії та СРСР: Невського, Пожарського, Шаляпіна, Терешкової, Челюскіна, Чкалова, Стаханова, Гагаріна,

На що варто/можна змінювати назви

Щоб процес не призвів до появи вулиць з “стандартного” набору літераторів та державних діячів варто запропонувати:

1. Паритетний принцип заміни імен на честь:

1.1 Композиторів та музикантів, вчених, митців, героїв царської Росії та СРСР на українських і (ВАЖЛИВО) діячів світового рівня. Глінки на Бетховена, Пушкіна на Байрона, Ломоносова на Патона/Ньютона. Перелік світових діячів добре відомий. Щодо українських слід скласти перелік-порадних, оскільки по деяких позиціях в громадах може бракувати компетентності. Серед композиторів вартує вшанувати, зокрема Мирослава Скорика, як найвідомішого композитора сучасності, також Кирила Стеценка, Володимира Івасюка а також місцевих культурних діячів;

1.2. У пов’язаних з військовою діяльністю царської Росії та СРСР нові назви обирати серед:

героїв часів Козаччини,

визвольних змагань початку 20 століття

визвольних змагань часів 2 світової війни

місцевих героїв АТО/ООС та нинішньої фази війни

на честь бригад дислокованих в даній місцевості

на честь родів військ та видів діяльності: Артилеристів, Волонтерів, Добровольців, Десантників

1.3. Топонімів з Росії на честь сучасних міст-героїв — Маріуполя, Харкова, Чернігова та міст, що постраждали від руйнувань — Буча, Гостомель, Охтирка, Тростянець, а також інших міст і місцевостей, приміром Сибірська на Подільська, Уральська на Карпатська. Варто відзначити міста-побратими з Європейських країн та міста звідки під час активної фази війни надходила гуманітарна/медична/фінансова допомога та народів, країни яких найактивніше допомагають у протистоянні з агресором.

2. Крім того

2.1. Активно слід просувати назви періоду Київської Русі для активнішої прив’язки цієї сторінки історії України. Крім князів Володимира, Ярослава Мудрого, Данила Галицького, варто активніше згадувати Мономаха, Святослава Хороброго, літописця Нестора, інших правителів та героїв (у тому числі напівміфічних).

2.2. Максимально увіковічнити місцевих діячів культури, архітектури, науки. Це особливо доречно у спірних/політичних випадках для покращити сприйняття перейменування

2.3. Окремо і для створення глобальних інформаційних приводів варто згадати живих сучасників, які активно допомагають Україні або з якими пов’язані гуманітарні місії та військові успіхи: Ілона Маска, Річарда Бренсона, Стівена Кінга, Боріса Джонсона,Оздемира Байрактара і т.д.

2.4. Відомих вихідців-селебріті з України або етнічно-українських родин 20-21 століття (у тому числі живих): Ігоря Сікорського, Енді Воргола, Стіва Возняка, Богдана Гаврилишина, Квітки Цісик і т.д.

2.5. Згадувати інших діячів світової історії (від Мікеланджело і Да Вінчі до Сальвадора Далі і Гемінгвея) та спорту чи поп-культури під впливом творчості чи особистості яких сформувалися кілька сучасних поколінь українців від Джона Ленона до Джоан Ролінг.

Нагадаємо, у Тернополі нещодавно змінили назви 13 вулиць, парку і катера — позбулися переважно назв вулиць із іменами російських письменників і солдатів. А також демонтували пам’ятник Пушкіну, радянський літак і військову техніку, що була біля парку Слави.

Довідка

9 квітня 2015 року парламент ухвалив закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Це можна назвати четвертою хвилею декомунізації в Україні.