У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї вшанували Ярослава Омеляна

Доля кожному стелить життя: комусь вимощує гостинець, комусь освітлює дорогу, комусь уквітчує стежину…

Вибоїста напрямна земного поступу Ярослава Омеляна заяскравіла поважним 95-літтям!

Художня імпреза «Малярський долі оклик» покликала у Тернопільський обласний краєзнавчий музей святочну академію. Щоправда, вікове здоров’я заставило ювіляра вдома. Втім відеосюжет «музейного виробництва» забезпечив бодай віртуальну присутність талановитого маляра.

Колегу «мольбертового цеху» привітали: голова Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України Ігор Дорош, заслужений художник України Євген Удін, знаний видавець-поліграфіст Богдан Ничик, голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Петро Шимків. Про творчий спадок графіка розповіла кандидатка історичних наук Надія Білик.

Присутніх зацікавили матеріали презентованої виставки фондових надбань «Графічним помислом душі».

Виражальності запропонованому проєкту надають тематичні авторські акварелі: «Свідок історії» (1987), «Церква в Жукові» (1997), інші різнотехнічно витворені сюжети.

Загалом Тернопільський обласний краєзнавчий музей багатий 1188 одиницями зберігання особистого фонду митця.

Щедрого вам багатоліття, пане Ярославе!

Довідково. Ярослав Омелян – художник, громадський діяч. Репресований. Народився 1 січня 1929-го в селі Мшана на Львівщині. Брат Осип був в УПА, загинув. Два роки вчився в училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша. У травні 1950-го його разом із матір’ю вивезли до Сибіру. На засланні був до 1959 р. в Іркутській області. Після повернення проживає у Тернополі. Закінчив Український поліграфічний інститут у Львові 1969-го. Працював художником, оформив понад 50 книг. Автор ілюстрацій для газет. Заслужений художник України. Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких.

Степан КОСТЮК, завідувач методичного відділу ТОКМ