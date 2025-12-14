У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки творчих робіт “Живе коріння”

3 грудня в Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки творчих робіт учасників Тернопільського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України «Живе коріння».

Назва виставки глибоко символічна. Вона нагадує нам, що народне мистецтво – це не музейний експонат і не застигла традиція. Це – жива енергія, що проростає у сучасності. Наші корені – не про минуле, а про безперервність. Вони живі доти, доки ми їх плекаємо, підтримуємо і творимо на їхній основі нове.

Майстри Тернопільщини відомі своїми талантами далеко за межами краю. У їхніх роботах – неповторний колорит нашої землі, філософія праці, гармонії й добра. Вишивка, кераміка, деревообробка, писанкарство, лялькарство, витинанки, декоративний розпис, бісероплетіння та багато інших технік – усе це свідчить про різноманіття нашої культурної спадщини і про неймовірну силу творчого духу людей, які її зберігають і примножують.

На виставці 45 майстрів представили 127 творів, а також проєкт «Вишиті сорочки Тернопільщини: від минулого до сьогодення». У кожному виробі – душа майстра, вкладена у матеріал, форму, орнамент, колір. І водночас – це місток у майбутнє, можливість показати молодому поколінню, що народне мистецтво лишається сучасним, актуальним і надзвичайно важливим.

У час війни народне мистецтво набуває ще глибшого сенсу. Воно стає не лише частиною культурної спадщини – воно стає опорою та силою, що допомагає вистояти. Коли країна переживає великі випробування, особливо важливо мати точку внутрішньої рівноваги, яка нагадує нам, хто ми є, звідки родом і за що боремося.

Такі виставки сьогодні – не просто культурні події. Це спосіб зберегти нашу духовну рівновагу, підтримати людей, зцілити поранені серця, нагадати, що краса і культура – це наш внесок у перемогу. Адже перемога – це не лише сила зброї, а й сила духу, яку народ черпає у своїх традиціях.

З вітальними словами на вернісажі виступили: директор департаменту культури та туризму ТОВА Світлана Байталюк, директор Тернопільського обласного центру народної творчості Володимир Вермінський, в.о. директора Теребовлянського факового коледжу культури та мистецтва Олена Ткачук, голова Тернопільського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Уляна Джигринюк. Тетяна Охрицька та Світлана Галущак – учасниці проєкту «Вишиті сорочки Тернопільщини: від минулого до сьогодення».

Нехай ця виставка стане для всіх нас нагадуванням: наше коріння справді живе. І доки ми його плекатимемо – доти житиме й наша культура, наша ідентичність, наша Україна.