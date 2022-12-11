У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація персональної виставки Тетяни Балбус

8 грудня у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відбулася презентація персональної виставки Тетяни Балбус – художниці з Кременця, доцента кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка, засновника та керівника жіночого мистецького гурту «Палітра», члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреата обласної премії імені Ярослави Музики (2016), заслуженого майстра народної творчості України (2017).

До уваги глядачів авторка представила 70 живописних і графічних творів, також розпис по кераміці і тканині (сумки, комірці та наволочки із друкованими авторськими орнаментами, колекцію суконь із авторськими орнаментами). Загалом художниця представила на виставці, присвяченій ювілею від дня народження, 100 творів.

Українська народна творчість – благодатне джерело, з якого черпає натхнення Тетяна Балбус. Переосмислюючи традиційне народне мистецтво – витинанки, писанкарство, розписи, художниця виробила індивідуальну творчу манеру, яка вирізняє її з-поміж інших мистців. В експозиції представлені серії робіт, у яких відображенні пори року, мотиви писанкарства, українські віночки, українські берегині, ангели. Твори вирізняються багатством форм, розмаїттям композиційних прийомів і орнаментальних мотивів.

Усі свої твори авторка виконує гуашшю або кольоровими ручками на папері, також малює акрилом та аквареллю. Вражає колористика представлених робіт: вона ніжна, тепла, проте життєстверджуюча та оптимістична. Орнаментика та стилістика перегукуються з народним стилем малювання.

Виставка триватиме до 21 грудня.

Ольга ВАВРИК, заступник директора ТОХМ

Фото: Наталія ОГІНСЬКА