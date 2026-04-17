У тернопільському дербі переміг «Агрон»

11 квітня у дванадцятому турі другого кола команди з Тернопільщини зустрінуться між собою. Великогаївський «Агрон» приймав лідера турнірної таблиці заліщицький «Дністер». У тернопільському дербі господарі поля святкували перемогу.

Рахунок на 27-й хвилині відкрили гості, забитим м’ячем відзначився Микита Михайленко. Проте вже через хвилину господарі зрівняли рахунок. Валентин Білик робив передачу на партнера по команді і після помилки голкіпера заліщан м’яч опинився у воротах «Дністра» – 1:1. А героєм поєдинку став все той же Білик, який встановив остаточний рахунок у поєдинку – 2:1.

У другому таймі, попри старання гравців обох команд, рахунок так і не змінився.

Після цього поєдинку «Дністер» із 22 заліковими пунктами опустився на 3-є місце, а «Агрон», маючи в активі 23 очки, залишився на 2-му місці. Турнірну таблицю очолив ФК «Миколаїв» з Львівщини, в якого 24 бали.

«Агрон» (Великогаївська ОТГ) – «Дністер» (Заліщики) – 2:1 (2:1)

Голи: М. Михайленко (27). – В. Білик (28, 35).

У тринадцятому турі другого кола 18 квітня тернопільські команди зустрічатимуться із представниками Житомирщини. «Дністер» прийматиме «VIVAD», а «Агрон» гратиме на виїзді із СК «Коростень/Агро-Нива».