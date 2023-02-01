У Тернопільській облраді створили робочу групу щодо правомірності використання споруд Почаївської лаври

Необхідно позбуватися московського впливу через українські святині.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Якщо у Києво-Печерській лаврі поступово відновлюється історична справедливість, то навколо Почаївської лаври виникає чимало питань. Часто їх адресують і мені, як голові Тернопільської обласної ради, хоч це питання і знаходиться поза межами повноважень органів місцевого самоврядування, – зазначив Михайло Головко.

Він повідомив, що у п’ятницю, 27 січня, дав розпорядження створити робочу групу з вивчення питання правомірності використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври.

Окрім депутатів Тернопільської обласної ради від різних фракції, залучаються також представники Тернопільської ОВА, обласного управління нацполіції, прокуратури, юстиції, управління держгеокадастру, органів місцевого самоврядування.

Окрім того, на найближчому засіданні сесії ініціюватимуть звернення про негайну передачу комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври в користування Православній Церкві України.