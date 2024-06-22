У Тернопільській області почнуть масово вакцинувати домашніх улюбленців

24 червня стартує масштабна кампанія з вакцинації домашніх собак та котів проти сказу у населених пунктах Тернопільської області.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби. Відповідне рішення було прийнято 19 червня під час онлайн-наради щодо профілактики та заходів з ліквідації сказу у неблагополучних пунктах області. Її мета – узгодження дій, які спрямовані на проведення негайних профілактичних заходів у населених пунктах краю, зважаючи на аналітичні дані Головного державного ветеринарного інспектора України Володимира Кустурова про зростання кількості реєстрації випадків сказу серед домашніх собак та котів в Україні у першому півріччі 2024 року.

Нараду провело управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини спільно з керівниками районних управлінь, районних та дільничих лікарень ветеринарної медицини під головуванням першого заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Івана Гавришківа.

«Звертаємось до керівників територіальних громад та населення про необхідність поширення даної інформації та всебічної підтримки лікарів ветеринарної медицини, які будуть проводити дані заходи. Очікується, що вищезгадана вакцинація домашніх собак та котів, у комплексі з весняною та осінньою кампанією з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу методом наземного розподілу принад з вакциною, матимуть вагомий вплив для покращення епізоотичної ситуації щодо сказу та одним з кроків до благополуччя області», – інформують у відомстві.