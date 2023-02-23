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У Тернопільській області підтвердили новий підвид коронавірусу “Кракен”

23.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я

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На Тернопільщині зафіксували новий підвид коронавірусу Omicron XBB.1.5, відомий також під назвою “Кракен”.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

“Кракен”  вже підтвердили у 4 областях України.

“Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань”, – розповіла Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ.

В Центрі громадського здоров’я зазначають, що такий розвиток подій був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

Епідеміологи застерегли, що хоча сам по собі Omicron і переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему, саме тому необхідно пройти вакцинацію проти COVID-19, в тому числі зробити бустерні щеплення.

Джерело: Тернополяни

Теги: коронавірус, Covid-19

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