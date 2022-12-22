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У Тернопільській обласній раді підписали проєктну угоду

22.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Днями Тернопільська обласна рада на чолі з головою Михайлом Головком підписали нову проєктну угоду з Тернопільським Червоним Хрестом, Швейцарським Червоним Хрестом та з Петриківським геріатричним пансіонатом.

Основна мета якої – покращити умови проживання внутрішньо переміщених осіб та мешканців геріатричного пансіонату в селі Петриків.

«Ця угода передбачає бюджетне фінансування, співфінансування та проведення ремонтних робіт у приміщеннях, а також встановлення необхідного обладнання, – зазначив очільник області. – Тернопільська та Швейцарська організації Червоного Хреста надаватимуть технічну підтримку та координуватимуть фінансування проєкту. В угоду включені пункти для забезпечення прозорості. Радий, що ми можемо працювати разом, щоб змінити на краще життя тих, хто цього потребує».

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: Михайло Головко, тернопільська обласна рада

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