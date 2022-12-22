У Тернопільській обласній раді підписали проєктну угоду

Днями Тернопільська обласна рада на чолі з головою Михайлом Головком підписали нову проєктну угоду з Тернопільським Червоним Хрестом, Швейцарським Червоним Хрестом та з Петриківським геріатричним пансіонатом.

Основна мета якої – покращити умови проживання внутрішньо переміщених осіб та мешканців геріатричного пансіонату в селі Петриків.