У Тернопільській обласній бібліотеці відбулась академія присвячена Ярославу Павуляку

У читальній залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася ювілейна академія «Блудний лебідь, окрилений словом», присвячена 75-й річниці від дня народження поета, музейника Ярослава Павуляка.

Як розповіла провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Луговська, з цієї нагоди в книгозбірні розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Сонячне слово Ярослава Павуляка» та на сайті бібліотеки діє віртуальна виставка «Крута, не пройдена дорога Ярослава Павуляка».

Про творчість талановитого мистця розповіла головний бібліотекар книгозбірні Марія Іванків. Вона зазначила, що у фондах бібліотеки є газета, котра вперше надрукувала молодого поета. Це – Теребовлянська районна газета «Трудова слава», у номері якої за 21 серпня 1965 року опубліковано вірш «Збирайся в дорогу».

Про «Символіку небесного і земного в поезіях Ярослава Павуляка» розповіла Анна-Віталія Палій, письменниця, лауреатка обласної літературної премії ім. Ярослава Павуляка. Цікавими спостереженнями про образ дороги в поезіях настасівського поета поділилась голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Валентина Семеняк.

Родзинкою заходу стали виступи професора Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктора мистецтвознавства Олега Смоляка, найактивнішого популяризатора творчості Ярослава Павуляка. Олег Степанович декламував з пам’яті поетичні тексти: пейзажну, громадянську, інтимну лірику та поему «Реквієм».

Спогадами ділилися письменники Олег Герман та Зіновій Кіпибіда. Під час заходу прозвучали пісні у виконанні студентів факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка: Софії Пронь, Степана Буранича, Марії Солярчик, Владислава Багрія, Миколи Василашка, Михайла-Богдана Семена.

Народився Ярослав Павуляк 30 квітня 1948 року в селі Настасів Микулинецького (тепер Тернопільського) району.

Після закінчення середньої школи в рідному селі вступив до Львівського училища прикладного мистецтва ім. Івана Труша, де навчався до 1967 року. Працював на різних роботах (Львівська картинна галерея. Львівські науково-реставраційні майстерні).

У 1969 році, у ніч на 1 травня, Ярослав Павуляк встановив у рідному селі пам’ятник Тарасові Шевченку. Того ж року вступив на філологічний факультет Чернівецького державного університету, проте в грудні 1971 року його відрахували за організацію несанкціонованого вечора пам’яті Василя Симоненка. У 1972 році вступив до Кам’янець-Подільського педінституту, але знову виключений за «націоналістичні настрої». У 1973 році став студентом Літінституту ім. Горького у Москві. Закінчивши його, одружився зі словачкою та в 1978 році виїхав до Чехословаччини (м. Братислава), там працював у Словацькому літературному агентстві (1979—1991). У 1991 році, після проголошення незалежності України, Павуляк повернувся в Україну. У 1991—2010 роках завідував Тернопільським історико-меморіальним музеєм політичних в’язнів.

Світ побачили п’ять збірок поета: «Блудний лебідь», «Могили на конях», «Дороги додому», «Сон є сон» та «Все про тебе».

Літературна спадщина Ярослава Павуляка невелика — близько сотні творів, але доволі містка й образно сконцентрована. Він вважав, що поет не повинен багато писати й видавати безліч книжок, його запам’ятають за однією книжкою, навіть за одним віршем. Любив повторювати фразу «коротко ― мудро».

Один із небагатьох митців, хто за визначенням дослідників його творчості, у нелегкі часи зумів тримати «небо нашої духовності» та «…в найтрагічніший час зумів здійснитися. Зумів не лише протистояти деформованому літературному процесу, вижити, а й виробити власну поетичну ритміку…», ― так оцінив постать Ярослава Павуляка в літературі лауреат Шевченківської премії, наш краянин Степан Сапеляк.

Відомо, що в юнацькі роки Ярослав збирав фольклор у рідному селі. Записав понад 500 пісень. Йому належать переклади творів зі словацької, чеської, польської мов.

Творчість Ярослава Павуляка, поета, дисидента, громадського діяча, нашого краянина – життєдайна, з неповторною манерою мислення та утвердження краси буття в усіх її проявах.

З нагоди 75-річчя поета, який увійшов у засвіти у 2010 році, вечір пам’яті відбувся і у центральній міській бібліотеці Тернополя. Спогадами про поета поділились професор ТНПУ ім. В. Гнатюка Олег Смоляк, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Валентина Семеняк голова облітоб’єднання Зиновій Кіпибіда, вдова поета Леся Філінська, письменниця, лауреатка премії ім. Я. Павуляка Анна-Віталія Палій. Звучала неповторна поезія Ярослава Павуляка, яка перепліталась з музичними творами українських композиторів у виконанні студентів та аспірантів факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Ярослав Павуляк помер 25 листопада 2010 р., похований у родинному селі Настасів.