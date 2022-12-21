У Теребовлі діти змайстрували «Народний Байрактар»

Про єдиний на Тернопільщині Музей-майстерню, що у Теребовлі, ми вже розповідали нашим читачам. Тут, завдяки дбайливим рукам працівників музейної установи, його директору Ярославу Ярошевському, настільки все зроблено з любов’ю, що будь-які стенди, пам’ятки історії, будь-яка нова виставка виглядають казковими.

А ще лише тут діє цілий спектр майстер-класів: розпис гіпсових фігурок, декоративний розпис порцелянового посуду, вітражний розпис скла, створення ляльок-мотанок, виготовлення свічок, розпис екосумок, миловаріння та за особливим замовленням – виготовлення виробів на гончарному крузі.

Влітку у музеї діти виготовили паперовий макет літака «Мрія». Понад тиждень вони вирізали, клеїли великі і дрібні деталі. По черзі майстрували фюзеляж, крила, хвіст та двигуни.

І ось тепер, до Дня Збройних сил України, виготовили модель безпілотника «Байрактар». У майстер-класі з паперового моделювання, що відбувався два дні поспіль, взяли участь одинадцять дітей. Кожен виготовляв якусь із деталей безпілотника – корпус крила, хвіст, колеса. Для готової моделі діти обрали назву «Халепа». Саме таку мав один із трьох «Народних Байрактарів».

Модель виготовленого безпілотника буде поміщений в Музеї-майстерні, як і макет «Мрії». В планах у дітей та колективу майстерні – змайструвати інші моделі техніки та зброї, яку використовують Збройні сили України, або ж яка була виготовлена в Україні.

Фото: Христини Гайдан