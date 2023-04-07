У скільки тернополянам обійдеться паска домашньої випічки?

Собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом цього року буде значно дорожчою, ніж у попередні.

За розрахунками ЗМІ, собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе становитиме 175 грн за 1 кг.

Отож, для рецепту традиційної домашньої паски необхідні наступні продукти: яйця, цукор, цукати, родзинки, дріжджі, молоко, борошно, сметана, вершкове масло, цедра апельсину та ванільний цукор. Вагові родзинки та цукати цього року в супермаркетах коштують в середньому 169 грн/кг та 259 грн/кг відповідно. Борошно в середньому вартує 27,90 грн за кілограм, цукор — 23,90 грн/кг, сметана об’ємом 400 г — 31,90 грн, а пляшка чи пакет молока жирністю 2,5% — 29,90 грн, вказують фахівці сервісу.

100 грамів дріжджів в середньому коштують у супермаркетах 14 грн, а ванільний цукор близько 2-х гривень за 10 грамів.

Щодо декору, який знадобиться для оздоблення пасок та яєць, ціни — ціни різняться та залежать від різновиду прикрас. Декоративна кондитерська присипка, якою зазвичай прикрашають паски, посипаючи її на глазур, нині вартує від 15 грн за 100 грн. Разом з тим, глазур можна придбати по мінімальній ціні від 10,90 грн за 75 г.

У 2023 році в порівнянні з минулим роком найбільше вражає, як зауважують, вартість одного з головного символічного продукту свята – яєць, які подорожчали понад вдвічі та коштують нині в середньому 70 грн за десяток. Проте з позитивного зазначають, що ціни на цей продукт в останні кілька місяців стабілізувалися. Зокрема, як вказують фахівці сервісу, напередодні свят в магазинах ритейлерів можна очікувати традиційні знижки та акції.

До слова, за підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна великоднього кошика у 2023 році на родину з 4-х осіб коштуватиме близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік.