У суботу, 29 жовтня, в окупованому Севастополі сталася масштабна “бавовна”.

Про це повідомляють Telegram-канали та низка українських ЗМІ.

За непідтвердженою інформацією, вночі в Севастополі пролунало кілька вибухів, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

“Втім, інформація вимагає додаткової перевірки. Вона поки що неможлива. Росіяни повністю перекрили вхід до Севастопольської бухти. Відео камери спостереження показує дуже потужний вибух у районі стоянки кораблів”, – додав Цаплієнко у своїй публікації.

Telegram-канал “Інсайдер”, у свою чергу, стверджує, що відразу чотири кораблі Чорноморського флоту РФ були пошкоджені після нічних вибухів в окупованому Севастополі.

Російські ЗМІ зазначають, що після вибухів у районі паливного терміналу спалахнула сильна пожежа, яку намагаються ліквідувати підрозділи МНС.

Окупаційна адміністрація, у свою чергу, стверджує, що окупований Крим уночі зазнав масованої атаки безпілотників. Системи ППО в районі Севастополя нібито активізувалися о 04.30 за місцевим часом, а всі повітряні об’єкти були ліквідовані.

Через час севастопольський “губернатор” Михайло Развожаєв підтвердив, що метою атаки в місті були військові об’єкти Чорноморського флоту РФ. Задіяння безпілотників, за його словами, було наймасовішим з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість окупант не уточнив, які саме кораблі ЧМФ РФ постраждали після серії нічних вибухів.