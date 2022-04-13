У Реєстрі держZрадників наразі 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників і один суддя, повідомили в телеграм-каналі громадської організації «Рух чесно». Зазначається, що в реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

Серед медійників у перелік внесені Кирило Вишинський, Ігор Гужва, Сніжана Єгорова, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва та Діана Панченко.

Реєстр ведуть НАЗК і «Рух чесно». Вони нагадують, що кожен громадянин може допомогти шукати колаборантів серед посадовців, представників органів місцевого самоврядування, правоохоронців і представників ЗМІ. Щоб розповісти про тих, хто допомагає окупантам або підтримує ідеї рашизму, пропонують надсилати інформацію на stopzrada@nazk.gov.ua або info@chesno.org.