Росія може використати ядерну зброю, “тільки якщо для країни виникне реальна загроза”. Про це в інтерв’ю CNN сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає УНН.

В інтерв’ю кореспондентові CNN Пєсков не виключив, що росія розгляне можливість застосування ядерної зброї.

На питання, за яких умов путін зможе використати ядерний потенціал країни-агресора, Пєсков відповів: “Якщо це є екзистенційною загрозою для нашої країни, то, можливо”.

Крім того, на питання, чого путін, на думку його прес-секретаря, вже досяг в Україні, Пєсков заявив, що “поки нічого не досяг”.

Він також заявив, що військове вторгнення на територію України, яке кремль обізвав “спеціальною військовою операцією” – “проводилося суворо відповідно до заздалегідь встановлених планів та цілей”.