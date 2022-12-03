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У “пунктах незламності” на Тернопільщині – ажіотаж

03.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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На Тернопільщині створили більше ста “Пунктів Незламності”. Вони діють не лише в містах, а у невеликих населених пунктах громад. В умовах тривалої відсутності електроенергії їх відвідує чимало людей.

Жителька Чорткова Галина Муляр розповідає: протягом тижня разом з онуками кілька разів відвідували “Пункт Незламності”, пише За Збручем.

“У нас більше доби за один раз не було електроенергії. Як мінімум, зарядити телефони потрібно, аби бути на зв’язку з дітьми. Заходимо в цей пункт частенько, тут також пригощають чаєм, печивом. Можна погрітися, відпочити. Людей приходить багато. Є старенькі, одинокі люди”.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на Тернопільщині діє понад 100 “Пунктів Незламності”, кожен з них готовий приймати сотні людей щоденно.

“Продовжують працювати “Пункти Незламності”, у яких люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та випити теплого чаю. Пункти забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності. Електроенергія там подається від встановлених генераторів.”  

Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

Автор: Роман Васильович

Мітки: пункти обігріву, пункти незламності

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