У “пунктах незламності” на Тернопільщині – ажіотаж

Жителька Чорткова Галина Муляр розповідає: протягом тижня разом з онуками кілька разів відвідували “Пункт Незламності”, пише За Збручем.
“У нас більше доби за один раз не було електроенергії. Як мінімум, зарядити телефони потрібно, аби бути на зв’язку з дітьми. Заходимо в цей пункт частенько, тут також пригощають чаєм, печивом. Можна погрітися, відпочити. Людей приходить багато. Є старенькі, одинокі люди”.
Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на Тернопільщині діє понад 100 “Пунктів Незламності”, кожен з них готовий приймати сотні людей щоденно.
“Продовжують працювати “Пункти Незламності”, у яких люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та випити теплого чаю. Пункти забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності. Електроенергія там подається від встановлених генераторів.”
Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/