“У просторі часу”: в тернопільському музеї відкрили виставку Василя Стецька

Про це повідомила провідна наукова співробітниця музею Оксана Мацьків.

Василь Стецько народився 6 березня 1950 року в селі Стрілківці.

“З дитинства мав жагу до малювання. Після невдалих спроб вступити у мистецьке училище в Косові, вчителював у селі Королівка де створив свої ранні твори, сповнені ліризму та любові до рідної землі. Після завершення армії були нескінченні спроби вступу до мистецьких вишів Києва та Львова. За порадою свого односельчанина, графіка Івана Балана, їде в Одесу, де вступає 1972 року в Художнє училище ім. М. Грекова, яке успішно закінчує у 1976 році дипломною станковою роботою” Джерело” – керівник дипломної роботи Сергій Іванович Лукін”.