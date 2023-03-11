“У просторі часу”: в тернопільському музеї відкрили виставку Василя Стецька

Про це повідомила провідна наукова співробітниця музею Оксана Мацьків.
Василь Стецько народився 6 березня 1950 року в селі Стрілківці.
“З дитинства мав жагу до малювання. Після невдалих спроб вступити у мистецьке училище в Косові, вчителював у селі Королівка де створив свої ранні твори, сповнені ліризму та любові до рідної землі. Після завершення армії були нескінченні спроби вступу до мистецьких вишів Києва та Львова. За порадою свого односельчанина, графіка Івана Балана, їде в Одесу, де вступає 1972 року в Художнє училище ім. М. Грекова, яке успішно закінчує у 1976 році дипломною станковою роботою” Джерело” – керівник дипломної роботи Сергій Іванович Лукін”.
За словами Оксани Мацьків, його роботи виставляються на районних, обласних виставках у Києві, Львові, Тернополі, Борщеві.
“У 1985 році Василь Стецько вступив на заочне відділення Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, яке закінчив у 1991 році дипломною роботою серії літографій “Кобзарі-Гомери України” під керівництвом Христини Іванівни Саноцької. Працював на Тернопільському художньо-оформлювальному комбінаті, пізніше на комбінаті Художнього фонду України. З-під його пензля виходять серії пейзажів, портретів, графічних робіт, які мають особливий почерк, заворожують і притягують”.
Із 1991 року Василь Стецько зосередився на сакральному мистецтві, розписуючи інтер’єри церков та костьолів у селах Долина, Дарахів, Зозулинці, Більче-Золоте, Горошова, Шишківці.
“У 2017 році брав участь у розписі Собору Преображення Господнього у Кременці, де зумів створити ікону у стилі новітнього патріотизму поєднаного з духовними оберегами, на якій зобразив переломний період в історії українського народу – події Майдану та АТО”, – каже Оксана Мацьків.
За її словами, діти художника також обрали мистецький шлях: Людмила та Олексій Покусінські є лауреатами обласної премії у галузі культури в номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво ім. Ярослави Музики” за книжки про Борщівську вишиванку.
Молодша дочка – Марія Стецько-Фурда займається ткацтвом. На виставці представлено кілька їхніх робіт.
Виставка “У просторі часу” діятиме в Тернопільському обласному художньому музеї до кінця квітня.