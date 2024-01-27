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У Польщі перекинувся автобус з українцями: багато потерпілих

27.01.2024

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Світ, Про це говорять

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ДТП трапилось неподалік польсько-українського кордону. Відомо, що автобусом подорожувало близько 60 осіб. Усі деталі з’ясовуються.

ДТП за участі автобуса трапилось близько 4 години ранку у місцевості Ґолембє в гміні Долгобичув, пише Ukrayina.pl.

З України до Польщі ним подорожувало 59 осіб, а також 2 водіїв. Як повідомляє RMF 24, на одному із поворотів автобус перекинувся на бік.

“18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує”, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса. На місці досі працюють екстрені служби, які з’ясовують подробиці аварії.

Джерело: Ukrayina.pl

Теги: польща, ДТП з потерпілими, автобус з українцями

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