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У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави – Ткаченко

15.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Духовне

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У Почаївській Успенській лаврі в Тернопільській області розпочато процеси з повернення майна держави, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври”, – сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Міністр розповів, що священик, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв’язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

“Таким чином у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об’єктами, які належать до історичної спадщини України”, – підсумував він.

Джерело: Інтерфакс

Теги: Почаївська лавра

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