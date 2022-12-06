У Почаївській лаврі на Тернопільщині співали російські пісні: намісник заявляє про “провокацію”

Резонанс виник довкола випадку, який стався у неділю в Почаївській лаврі.

Там група осіб співала російські пісні. Сталося це у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, подібний випадок мав місце нещодавно у Києво-Печерській лаврі, після чого СБУ провела там перевірку.

На інцидент у Почаївській лаврі оперативно відреагував її намісник – митрополит Володимир. Він назвав такі дії невідомих осіб провокацією.