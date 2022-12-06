09.12.2022 17:43

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Почаївській лаврі на Тернопільщині співали російські пісні: намісник заявляє про “провокацію”

06.12.2022

Роман Васильович

196

Новини, Суспільство, Духовне

Поширити:

Резонанс виник довкола випадку, який стався у неділю в Почаївській лаврі.

Там група осіб співала російські пісні. Сталося це у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, подібний випадок мав місце нещодавно у Києво-Печерській лаврі, після чого СБУ провела там перевірку.

На інцидент у Почаївській лаврі оперативно відреагував її намісник – митрополит Володимир. Він назвав такі дії невідомих осіб провокацією.

“Повідомляємо вам, що в неділю, 4 грудня, вранці невідомі особи, близько шести осіб, намагалися на території Свято-Успенської Почаївської Лаври звершити провокацію через виконання заборонених пісень, щоб дискредитувати всесвітньо відому українську святиню – Почаївську лавру. Просимо усіх бути обережними до таких провокацій та не брати у них участі”, – написав він у зверненні.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Московський патріархат, Почаївська лавра

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах