У Підволочиську зупинили водія, що перевозив тубус від зенітно-ракетного комплексу

Учора, під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції у смт. Підволочиськ, інспектори зупинили автомобіль Skoda. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що останній помітно нервував, розповіли у прес-службі патрульної поліції краю.
Тож відповідно до статті 34 Закону України “Про Національну поліцію” інспектори провели поверхневу перевірку транспортного засобу. В салоні автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на тубус від зенітно-ракетного комплексу.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, для встановлення усіх обставин та зʼясування походження виявленого предмета, та подальшої кваліфікації дій чоловіка.