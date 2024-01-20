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У Підволочиську зупинили водія, що перевозив тубус від зенітно-ракетного комплексу

20.01.2024

Зоряна Деркач

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Війна з рф, Кримінал, Оперативно, Новини, Тернопіль

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Учора, під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції у смт. Підволочиськ, інспектори зупинили автомобіль Skoda. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що останній помітно нервував, розповіли у прес-службі патрульної поліції краю. 
Тож відповідно до статті 34 Закону України “Про Національну поліцію” інспектори провели поверхневу перевірку транспортного засобу. В салоні автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на тубус від зенітно-ракетного комплексу.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, для встановлення усіх обставин та зʼясування походження виявленого предмета, та подальшої кваліфікації дій чоловіка.

Теги: водій, патрульна поліція, небезпечний предмет

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