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У Підволочиську гості-благодійники зробили щедрі подарунки в імя Перемоги

19.06.2024

Руслан Іннак

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Теми, Новини, Суспільство

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Днями ми мали особливий день – з  важливим і потрібний візитом до Підволочиської громади завітали, координатор «Союзу українських організацій в Австралії» Тереса Ляхович, доктори Андрій Добротвір, та  Стефан Данилак.

Зустріч розпочалася з приємної розмови за участі селищного голови Віталія Дацка, депутата Верховної Ради Ігора Василіва, керівника благодійного фонду «Колеса Перемоги» Ярослава Колодія та представників НСОУ «Пласт».

Пані Тереса й сама є пластункою, тому спілкування в колі однодумців було надзвичайно емоційним. Спільно ми обговорили важливі питання, які стосуються благоустрою громади, поділилися думками щодо можливої співпраці в майбутньому.

Опісля  гості-благодійники завітали до Підволочиської центральної лікарні, де делегація оглянула кожне відділення лікарні, поспілкувалася з медичним персоналом, дізналася про потреби закладу в придбанні життєво необхідного обладнання.

Наші друзі зробили приємний подарунок – портативний УЗД-апарпат із допоміжним телефоном, який показує діагностику внутрішніх органів. Також лікарня отримала портативний бронхоскоп та дороговартісний цистоскоп для ендоскопічного дослідження.

Надзвичайно зворушливою була зустріч з військовослужбовцем Сергієм, який у Бахмуті отримав поранення, а зараз у місцевій лікарні проходить курс лікування. Сила духу та відвага воїна вразила всіх присутніх – чоловік прагне якнайшвидше одужати та вернутися в стрій. Така підтримка необціненна. Дякуємо за те, що допомагаєте нам у такий нелегкий час. Разом до Перемоги!

Оксана Капелусь,
заступник директора Підволочиської центральної лікарні, депутат  Підволочиськоі громади. 

Теги: благодійники, Підволочиськ, допомога

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